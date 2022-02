Außenminister Südkoreas und der USA äußern Besorgnis über Verbesserung von Nordkoreas Raketenfähigkeiten

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat heute mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken telefonisch über ein Vorgehen gegen den jüngsten Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Nordkorea diskutiert.Das Außenministerium in Seoul teilte daraufhin mit, Südkorea und die USA wollten auf jeder Ebene, einschließlich der Minister- und Vizeministerebene, und jederzeit miteinander kommunizieren und ihre Koordinierung zu verschiedenen anstehenden Angelegenheiten ständig vertiefen.Laut dem Ministerium drückten beide Minister angesichts des neuerlichen Starts einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea große Besorgnis über die Verbesserung dessen Raketenfähigkeiten aus. Sie hätten vereinbart, auf der Grundlage der engen Koordinierung zwischen Südkorea und den USA kontinuierlich zu kooperieren, damit Nordkorea bald in einen Dialog einsteige.Beide Seiten bekräftigten außerdem das Prinzip, dass die Frage der koreanischen Halbinsel auf dem Verhandlungsweg gelöst werden müsse.Das letzte Telefonat der Außenminister beider Länder hatte am 15. Januar stattgefunden.Nordkorea hatte am 30. Januar eine Mittelstreckenrakete abgefeuert. Damit rückte das Land der möglichen Beendigung des seit 2018 eingehaltenen Moratoriums für Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen einen Schritt näher.