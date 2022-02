Politik JCS: Südkorea und USA verfolgen Entwicklungen im Zusammenhang mit Nordkoreas Atomwaffen und Raketen

Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA verfolgen und kontrollieren laut dem südkoreanischen Militär die Entwicklungen im Zusammenhang mit den nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenanlagen genau.



Es habe bisher keine bemerkenswerten Veränderungen gegeben, sagte der Pressechef des Vereinigten Generalstabs (JCS), Kim Jun-rak, am Donnerstag vor der Presse. Die Äußerung machte er angesichts der Raketenstarts und einer möglichen Wiederaufnahme von Atomwaffentests durch Nordkorea.



In Bezug auf Berichte über angebliche Vorbereitungen für eine Parade im Vorfeld des 80. Geburtstags des verstorbenen Staatsführes Kim Jong-il am 16. Februar in Nordkorea hieß es, dass man die Vorbereitungen entsprechender Veranstaltungen, einschließlich einer Parade, gründlich verfolge und überwache. Derzeit gebe es dazu aber nichts weiter zu berichten.