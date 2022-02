Regierung will dieses Jahr mehr Geld für Technologieentwicklung bei Materialien und Teilen einsetzen

Photo : KBS News

Die Regierung will dieses Jahr deutlich mehr Finanzmittel als letztes Jahr bereitstellen, um die Auslandsabhängigkeit bei Materialien und Teilen zu verringern und die einheimischen Hersteller wettbewerbsfähiger zu machen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie kündigte an, für die Technologieentwicklung auf diesem Gebiet 841 Milliarden Won (697 Millionen Dollar), damit 22 Prozent mehr als letztes Jahr, einzusetzen.Für 185 von insgesamt 338 wichtigen Artikeln sind 320 Milliarden Won (284 Millionen Dollar), damit der größte Anteil, vorgesehen. Bei diesen Artikeln besteht eine große Notwendigkeit der Entwicklung einheimischer Technologien.Auf neun Gebieten, darunter Halbleiter und Display, werden für die Technologieentwicklung bei Materialien und Teilen mit Verbesserungsbedarf etwa 200 Milliarden Won (166 Millionen Dollar) ausgegeben.Für die Verringerung der starken Abhängigkeit vom Ausland bei seltenen Metallen sind 5,5 Milliarden Won (4,56 Millionen Dollar) eingeplant, für die Sicherung der Technologie der nächsten Generation in der Branche Materialien, Teile und Ausrüstung 7,7 Milliarden Won (6,4 Millionen Dollar).