Kospi macht nach langen Feiertagen Sprung nach vorn

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat nach den langen Feiertagen zum Neujahr nach dem Mondkalender einen Sprung nach vorn gemacht.Der Kospi legte heute um 1,67 Prozent auf 2.707,82 Zähler zu, nachdem es am Mittwoch an der US-Börse aufwärts gegangen war.Der heutige Anstieg sei vor allem einer technischen Erholung nach den jüngsten Kursrückgängen geschuldet, erläuterte Analyst Lee Jin-woo von Meritz Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Die Anleger schienen bei überverkauften Aktien und in der Erwartung einer hohen Chip-Nachfrage zugegriffen zu haben, sagte der Experte weiter.