Fußballnationalmannschaft der Frauen erstmals im Finale des Asien Cups

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft der Frauen hat erstmals das Finale des Asien Cups erreicht.Die Südkoreanerinnen gewannen am Donnerstag in Indien das Halbfinale der Meisterschaft des asiatischen Verbands AFC gegen die Philippinen mit 2:0. Die beiden Tore schossen Cho So-hyun und Son Hwa-yeon.Finalgegner ist am Sonntag in Mumbai China. Die Partie wird um 16.30 Uhr Ortszeit oder 20 Uhr in Seoul angepfiffen.Die Chinesinnen hatten sich im Halbfinale mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen die Japanerinnen durchgesetzt.Die von Colin Bell trainierten Südkoreanerinnen wollen Asiens Fußballkrone erstmals erobern. China ist mit acht Titeln Rekordträger, zuletzt wurde das Turnier 2006 gewonnen.