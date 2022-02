USA nach eigenen Angaben mit Verbündeten und Partnern über Nordkorea im engen Kontakt

Photo : YONHAP News

Die USA stehen nach eigenen Angaben mit ihren Verbündeten und Partnern im engen Kontakt über Nordkorea.Das sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Washington.Er war zu den weiteren Optionen gefragt worden, nachdem China und Russland neue Nordkorea-Sanktionen des Weltsicherheitsrats offenbar blockiert hätten.Die USA blieben mit ihren Verbündeten und Partnern sowie den Vereinten Nationen über mögliche weitere Schritte im Kontakt, sagte der Sprecher.In dem Kontext verwies er auf das jüngste Gespräch zwischen dem Nordkorea-Sondergesandten Sung Kim mit seinen Ansprechpartnern in Südkorea und Japan. Auch die Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, befasse sich intensiv mit der Bedrohung durch Nordkorea.Der Sprecher unterstrich noch einmal die Wichtigkeit der Diplomatie, diese sei ein wichtiges Werkzeug.