Verbraucherpreise steigen im Januar um 3,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea haben den vierten Monat in Folge um über drei Prozent zugelegt.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag lag der Verbraucherpreisindex im Januar bei 104,69. Der Wert sei im Vorjahresvergleich um 3,6 Prozent gestiegen.Die Teuerungsrate im Januar lag unter dem Niveau im vergangenen November und Dezember mit jeweils 3,8 Prozent und 3,7 Prozent. Dagegen wurde die Inflationsrate im Oktober von 3,2 Prozent übertroffen.Die Kerninflationsrate, für deren Berechnung Agrar- und Ölprodukte nicht berücksichtigt werden, lag bei drei Prozent. Damit wurde erstmals seit Januar 2012 die Drei-Prozent-Schwelle durchbrochen.Industrieprodukte verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent. Die Teuerung von Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten betrug 6,3 Prozent.Strom, Gas und Wasser verteuerten sich um 2,9 Prozent, die Dienstleistungspreise zogen ebenfalls um 2,9 Prozent an.Der Verbraucherpreisindex für lebensnotwendige Güter stieg um 4,1 Prozent an.Die Behörde führte die hohe Inflationsrate neben Faktoren auf der Nachfrageseite auch auf Faktoren auf der Angebotsseite wie gestiegene Energiepreise und Störungen in den globalen Lieferketten zurück. Sie rechnet für eine gewisse Zeit mit einer deutlich anziehenden Inflation.