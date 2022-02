Weiterer Fall hochpathogener Vogelgrippe in Legehennenbetrieb

Photo : YONHAP News

Ein weiterer Fall der hochpathogenen Vogelgrippe ist in Cheonan in der Provinz Süd-Chungcheong gemeldet worden.Die zuständige Stellte teilte mit, dass in einem Legehennenbetrieb in Cheonan mit 578.000 gehaltenen Tieren als 30. Farm in diesem Jahr der Ausbruch der Geflügelpest bestätigt worden sei. Eine Untersuchung habe ergeben, dass es sich um den Virustyp H5N1 handele.Die Stelle warnte, dass in letzter Zeit die hochpathogene Aviäre Influenza in den Regionen Gyeonggi, Süd- und Nord-Chungcheong sowie Süd- und Nord-Jeolla häufig ausgebrochen sei, davon seien außerdem verschiedene Geflügelarten betroffen. Sie rief die Bauernhöfe dazu auf, sich für die Seucheneindämmung einzusetzen.