Internationale Mathematische Union ordnet Südkorea höchster Klasse zu

Photo : YONHAP News

Die Internationale Mathematische Union (IMU) hat Südkorea der höchsten Mitgliedsklasse zugeordnet.Die Koreanische Mathematische Gesellschaft teilte am Donnerstag mit, dass die IMU am Dienstag die Hochstufung von Klasse 4 in die höchste Klasse 5 beschlossen habe. Nach seinem Beitritt zur IMU als Land der Klasse 1 im Jahr 1981 sei Südkorea innerhalb der kürzesten Zeit der Aufstieg in Klasse 5 gelungen.Die IMU wurde im Jahr 1920 für die Entwicklung der Mathematik gegründet und hat über 80 Mitgliedsländer. Die Organisation veranstaltet den Internationalen Mathematikerkongress und verleiht die Fields-Medaillen, die als Nobelpreis für Mathematik gelten.Die Union teilt ihre Mitgliedsländer in fünf Klassen ein. Die Stimmrechte orientieren sich an der Klassenzugehörigkeit. Als Mitglied der Klasse 5 hat Südkorea demnach fünf Stimmen.Zur Klasse 5 zählen insgesamt zwölf Staaten. Neben Südkorea sind dies Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Frankreich, Israel, Italien, Japan, Russland, Großbritannien und die USA.