Dritten Tag in Folge mehr als 20.000 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge über der 20.000er-Marke gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 27.443 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden seien. Es seien 27.283 lokal übertragene Infektionen und 160 eingeschleppte Fälle erfasst worden.Die Zahl der kritisch kranken Patienten ging um 17 auf 257 zurück.Es wurden 24 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Die Letalitätsrate beläuft sich auf 0,73 Prozent.Landesweit sind 14,8 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten belegt. 104.857 Infizierte kurieren sich zu Hause aus.