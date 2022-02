Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Song Young-gil, ist positiv auf Covid-19 getestet worden.Die Regierungspartei teilte am Freitag mit, dass Song ein positives PCR-Testergebnis erhalten habe.Die Parteiführung, einschließlich der Vorstandsmitglieder, sei demnach einem Corona-Test unterzogen worden oder werde einem solchen unterzogen, hieß es.Wie verlautete, sei Song in letzter Zeit mit dem Präsidentschaftskandidaten der Partei, Lee Jae-myung, nicht in Kontakt gekommen.