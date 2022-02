US-Außenminister verurteilt Nordkoreas Raketentests, bekräftigt Offenheit für Diplomatie

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat die fortgesetzten Raketentests Nordkoreas verurteilt, gleichzeitig aber noch einmal den Willen für eine Lösung durch Diplomatie bekräftigt.Die entsprechende Äußerung habe Blinken gestern in einem Telefongespräch mit dem südkoreanischen Außenminister Chung Eui-yong gemacht, teilte das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit.Blinken habe die jüngsten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea verurteilt, die gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen. Er habe die Aufgeschlossenheit gegenüber Diplomatie und Dialog mit Nordkorea bekräftigt und die trilaterale Zusammenarbeit mit Japan für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel betont, hieß es.Das südkoreanische Außenministerium hatte zuvor erklärt, dass beide Außenminister in ihrem Telefonat große Besorgnis über die Verbesserung der nordkoreanischen Raketenfähigkeiten ausgedrückt hätten. Sie hätten eine Kooperation auf der Grundlage der engen Koordinierung zwischen Südkorea und den USA vereinbart, damit Nordkorea bald in einen Dialog einsteige. Sie hätten auch das Prinzip bekräftigt, dass die Frage der koreanischen Halbinsel durch Dialog und Diplomatie gelöst werden müsse, hatte es geheißen.