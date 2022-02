Umfrage: Yoon liegt mit Vorsprung von acht Prozentpunkten vor Lee

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der Partei Macht des Volks, Yoon Suk Yeol, liegt laut einer neuesten Umfrage mit einem deutlichen Vorsprung vor dem Kandidaten der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung.Das ergab eine Umfrage, die Research View im Auftrag von UPI News durchführte. Befragt wurden von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.000 über 18-Jährige.Laut dem am Freitag veröffentlichten Ergebnis unterstützten 46 Prozent Yoon als nächsten Staatspräsidenten, während Lee 38 Prozent Zustimmung erhielt.Die Differenz beträgt acht Prozentpunkte und liegt damit außerhalb der Fehlerspanne, die plus/minus 3,1 Prozentpunkte bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent beträgt. Yoon konnte sich um einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche verbessern, während Lee einen Prozentpunkt verlor.Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks verlor einen Prozentpunkt auf acht Prozent. Die Zustimmung für Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei fiel ebenfalls um einen Prozentpunkt auf drei Prozent.Nach Altersgruppen gesehen lag Yoon bei den Menschen in ihren Zwanzigern (51 Prozent), Sechzigern (58 Prozent) und über 70 (59 Prozent) vor Lee. Dieser erfreute sich bei den Menschen in ihren Dreißigern (45 Prozent) einer größeren Zustimmung.