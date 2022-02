Regierung will bei Stabilisierung bei Zahl von kritisch Kranken und Sterberate Rückkehr zur Normalität anstreben

Photo : YONHAP News

Die Regierung will im Falle einer Stabilisierung der Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten und der Sterberate wieder die Rückkehr zur Normalität anstreben.Sie werde überprüfen, die Corona-Infizierten wie die an der saisonalen Grippe Erkrankten zu betreuen.Diese Absicht teilte das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und sicherheitsmaßnahmen am Freitag mit.Lee Ki-il vom Hauptquartier sagte online vor der Presse, die Regierung habe beschlossen, auch im Falle steigender Infektionszahlen die Rückkehr in den Alltag wieder zu versuchen, wenn die Zahl der kritisch Kranken und die Letalität weiter auf einem stabilen Niveau bleiben und die Kapazitäten des Gesundheitswesens ausreichen würden.Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen hat sich heute verglichen mit sechs Wochen zuvor von 7.454 auf 27.443 fast vervierfacht. Die Zahl der kritisch kranken Patienten fiel dagegen von 1.065 auf 257, ein Viertel.