Kauftrend im Markt für Apartments in Seoul weiter rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Tendenz zum Kauf von Apartments in Seoul ist erneut schwächer geworden, während die dortigen Apartmentpreise die zweite Woche in Folge fielen.Laut dem öffentlichen Unternehmen Korea Real Estate Board sank der Index für Nachfrage und Angebot beim Handel mit Apartments in Seoul gegenüber der Vorwoche um 0,6 Punkte auf 88,7 in der fünften Januarwoche (31. Januar). Das entspricht dem tiefsten Stand seit Ende Juli 2019.Je näher der Wert an 0 herankommt, desto mehr Verkaufswillige gibt es als Kaufwillige.Nachdem der entsprechende Index in Seoul am 15. November letzten Jahres den Richtwert von 100 unterschritten hatte, ging es bis diese Woche die zwölfte Woche in Folge abwärts.Auch in Incheon und der Provinz Gyeonggi fiel der Index, und zwar jeweils auf 91,6 und 97,4.Am Mietmarkt gemäß dem Jeonse-System gibt es ebenfalls mehr Menschen, die Apartments vermieten wollen, als potenzielle Mieter.