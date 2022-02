Weniger Kliniken und Arztpraxen als erwartet nehmen Corona-Tests und -Behandlung auf

Photo : YONHAP News

Am ersten Tag des neuen Systems für Covid-19-Tests und -Behandlung haben sich weniger Kliniken und Arztpraxen als erwartet daran beteiligt.Unter dem neuen System für ein besseres Vorgehen gegen die Omikron-Welle können auch in den von Behörden ausgewählten Kliniken und Praxen Corona-Tests gemacht und Infizierte versorgt werden.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen teilte am Donnerstag mit, dass etwa 180 Kliniken und Arztpraxen mit der Behandlung von Covid-19 begonnen hätten. Die Zahl sei geringer als die ursprünglich erwarteten 340.Die Behörden hatten am Mittwoch vor der Presse erklärt, dass landesweit in etwa 340 Kliniken und Arztpraxen die Behandlung von Corona-Patienten möglich sein würde.Angesichts dieser Situation teilten die Behörden die Position mit, dass sich die Vorbereitungen aufgrund der Feiertage zum Mond-Neujahr verzögert hätten.