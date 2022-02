Olympische Winterspiele 2022 in Peking eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sind am Freitag feierlich eröffnet worden.Die Eröffnungsfeier zu den Spielen mit dem Slogan „Together for a Shared Future“ (Zusammen für eine gemeinsame Zukunft) begann am Freitagabend im Olympiastadion von Peking. Aufgrund der Corona-Pandemie durften lediglich 3.000 Personen ins Stadion.An der Feier nahmen etwa 20 ausländische Staats- und Regierungschefs, darunter der russische Präsident Wladimir Putin teil. Mehrere Länder, darunter die USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, schickten im Rahmen eines diplomatischen Boykotts keine ranghohen Delegationen. Südkorea vertreten Sportminister Hwang Hee und Parlamentssprecher Park Byeong-seug.Während der 17 Wettkampftage werden etwa 2.900 Athletinnen und Athleten aus 91 Staaten um 109 Goldmedaillen in sieben Sportarten konkurrieren. Die Wettkämpfe werden in Peking, Yanqing und Zhangjiakou ausgetragen.Südkorea schickte eine 124-köpfige Mannschaft zu den Olympischen Spielen. Ziel ist der Gewinn von mindestens zwei Goldmedaillen und eine Platzierung unter den ersten Zehn der Gesamtwertung. Das Land hatte bei den Winterspielen 2018 in PyeongChang mit fünf Goldmedaillen in der Gesamtwertung den siebten Platz belegt.Bei der Eröffnungsfeier marschierte das südkoreanische Team als 73. von 91 Teilnehmerstaaten ein. Fahnenträger sind der Shorttracker Kwak Yoon-gy und Teamkollegin Kim A-lang.Südkorea hofft auf seine erste Medaille in der Mixed-Staffel im Shorttrack am Samstag.