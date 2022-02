Kospi legt um 1,57 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Südkorea hat am Freitag um 1,57 Prozent zugelegt.Die Leitbörse war nach dem Facebook-Schock schwächer in den Handel gestartet, die Gewinnsteigerung des US-Online-Händlers habe die Stimmung an der Börse aber wieder aufgehellt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.In den USA hatte am Donnerstag der Nasdaq 3,7 Prozent verloren, der Dow Jones1,5 Prozent.