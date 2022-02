Atomchefunterhändler Südkoreas und der USA planen Treffen auf Hawaii

Photo : Getty Images Bank

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für die Atomgespräche mit Nordkorea wollen sich diese Woche zu Gesprächen in Hawaii treffen.Das US-Außenministerium teilte am Sonntag mit, dass der Nordkorea-Sondergesandte Sung Kim von Donnerstag bis Dienstag kommender Woche in Hawaii sein werde, um seine Amtskollegen aus Südkorea und Japan, Noh Kyu-duk und Funakoshi Takehiro, zu treffen.Es sei ein trilaterales Gespräch geplant, in dem eine Reihe von Themen erörtert werden sollen. Dazu zählten die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, die Wichtigkeit der trilateralen Zusammenarbeit und die umgehende Klärung der Frage der einst von Nordkorea entführten Japaner.Die Chefunterhändler würden auch dem Außenministertreffen beiwohnen, das am Samstag in Honolulu stattfinden solle.Aus dem südkoreanischen Außenministerium hieß es, dass voraussichtlich Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel vorgenommen würden. Zudem werde mit einer vertieften Diskussion über Wege zur Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea gerechnet.