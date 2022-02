Seoul: Hanbok ist Teil der koreanischen Kultur

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat betont, dass Hanbok unbestreitbar zur koreanischen Kultur gehöre.Die Regierung werde gegenüber China weiterhin die Position zum Ausdruck bringen, dass kulturelle Traditionen respektiert werden müssten.Die entsprechende Position teilte das Ministerium mit, nachdem während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking am Freitag eine in Hanbok gekleidete Frau unter den Vertretern von 56 ethnischen Gruppen in China erschienen war. Das löste in Südkorea Kritik aus, dass es sich um einen chinesischen Versuch der kulturellen Aneignung handele.Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Sonntag, die Regierung habe China kontinuierlich ihre Position mitgeteilt, dass es eigene Traditionen (anderer Länder) respektieren und sein Verständnis auf der Grundlage der kulturellen Vielfalt verbessern müsse. Sie werde diese Bemühungen fortsetzen.Es sei unbestreitbar, dass Hanbok eine der repräsentativen Kulturen Koreas sei. Das Außenministerium werde in Kooperation mit den zuständigen Ministerien kontinuierlich in der internationalen Gemeinschaft für Koreas eigene Kultur einschließlich Hanbok werben.Der Präsident der Nationalversammlung, Park Byeong-seug, verwies bei einem Treffen mit Li Zhanshu, dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses der Nationalen Volkskongresses Chinas, am Samstag auf Bedenken und Kontoversen in Südkorea über den Vorfall.