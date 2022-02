Dritten Tag in Folge mehr als 30.000 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Montag über 30.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet.Die Ansteckungszahlen liegen damit bereits den dritten Tag über dieser Schwelle.Die Seuchenschutzbehörde KDCA meldete am Montag 35.286 Fälle.Grund für die steigenden Infektionszahlen sei die Ausbreitung der Omikron-Variante. Auch die langen Feiertage in der letzten Woche hätten nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden das Infektionsgeschehen angetrieben.Die Zahl der Corona-Schwerkranken ist mit 270 vergleichsweise niedrig. Verglichen mit dem Vortag sind es zwei weniger. Schon seit zehn Tagen liegt der Wert im 200er-Bereich, nachdem er Ende letzten Jahres zwischenzeitlich auf über 1.000 geklettert war.Binnen 24 Stunden seien 13 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, die Sterblichkeitsrate betrage 0,66 Prozent, berichtete KDCA.