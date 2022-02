ASEAN äußert sich besorgt über Nordkoreas Raketentests

Photo : YONHAP News

Der südostasiatische Staatenbund ASEAN hat Besorgnis über Nordkoreas Raketentests zum Ausdruck gebracht.In einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung äußerten die Außenminister der zehn ASEAN-Mitgliedsländer ernsthafte Besorgnis über die fortgesetzten Tests ballistischer Raketen durch Nordkorea. Diese könnten die Spannungen erhöhen und den Frieden und die Stabilität in der Region gefährden, hieß es.Sie forderten Nordkorea auf, unter Berücksichtigung internationaler Forderungen nach Diplomatie und für die Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in der Region alle einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vollständig einzuhalten.Es hieß auch, dass ASEAN bereit sei, mittels seines Regionalforums ARF eine konstruktive Rolle für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu spielen. Das ARF ist das einzige multilaterale Sicherheitsforum, an dem Nordkorea beteiligt ist.ASEAN ist eine internationale Organisation der zehn südostasiatischen Staaten, darunter Indonesien, Singapur, Thailand, Vietnam und die Philippinen.