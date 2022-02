Präsidentschaftskandidat Lee besucht Grabstätte von Roh Moo-hyun – Yoon besucht Gwangju

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat am Sonntag die Grabstätte des ehemaligen Präsidenten Roh Moo-hyun besucht.Im Anschluss an den Grabbesuch im Dorf Bongha in Gimhae präsentierte Lee vor dem Privathaus des Verstorbenen seine Pläne für die Entwicklung des südlichen Teils des Landes. Er wolle zwei überregionale Wirtschaftsräume im Land schaffen, einen aus der Hauptstadtregion und den Regionen Chungcheong sowie Gangwon und einen anderen aus den südlichen Regionen Yeongnam und Honam sowie der Insel Jeju.Lee kommt am Montag mit den Vorsitzenden der Parteiverbände der 17 Städte und Provinzen zu einer Sitzung zusammen, um den Stand der Vorbereitungen für die Präsidentschaftswahl unter die Lupe zu nehmen.Unterdessen besuchte der Kandidat der Partei Macht des Volks (PPP), Yoon Suk Yeol, erneut den 18.-Mai-Nationalfriedhof von Gwangju, wo Opfer der Niederschlagung der Demokratiebewegung von Gwangju im Mai 1980 bestattet sind.Yoon warb um die Wählergunst in der Region Honam und erwähnte dabei den früheren Präsidenten Kim Dae-jung, der aus dieser Region stammte, und seine Politik der Integration.Er präsentierte Wahlversprechen für die Region, darunter die Entwicklung von Gwangju zu einer zentralen Stadt bei künstlicher Intelligenz und den Bau eines Superhighway zwischen Gwangju und Yeongam.Yoon besucht am Montag die Koreanische Handels- und Industriekammer, um sich mit Unternehmern zu treffen und einen Vortrag zu halten.