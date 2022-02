„All of US Are Dead“ führt achten Tag in Folge globale Netflix-Charts an

Photo : YONHAP News

Nach dem großen Erfolg von „Squid Game“ und „Hellbound“ genießt die neue koreanische Genreserie „All of US Are Dead“ große Popularität.Wie FlixPatrol, ein Anbieter von Rankings von Online-Contents, am Sonntag mitteilte, rangierte „All of US Are Dead“ am Samstag den achten Tag in Folge auf Platz eins der Top-10-Fernsehprogramme auf Netflix in der Welt. Die Serie hatte bereits einen Tag nach dem Start auf Netflix den Spitzenplatz erobert.Die Zahl der Länder, in denen die Serie an der Spitze liegt, hatte am 3. Februar mit 59 den höchsten Stand erreicht. Am 4. Februar belegte sie in 56 Ländern den ersten Platz, am folgenden Tag in 53 Ländern.Die Produktion belegt nicht nur in Südkorea, sondern auch den meisten anderen asiatischen Ländern wie Japan, Malaysia und Vietnam den Spitzenplatz. Auch in Frankreich, Deutschland, Italien, der Türkei, Mexiko und Australien ist es aktuell die beliebteste Netflix-Serie.„All of Us are Dead“ erreichte am Sonntag 848 Punkte und führte die Charts mit deutlichem Vorsprung an.