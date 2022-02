Handelsminister besucht für Handelsgespräche Großbritannien und Schweiz

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo reist von Montag bis Donnerstag nach London und Genf, um die Handelskooperation Südkoreas mit Großbritannien und internationalen Organisationen zu verstärken.Während seines Besuchs in London am Montag und Dienstag wird Yeo anlässlich des ersten Jubiläums des Inkrafttretens des koreanisch-britischen Freihandelsabkommens (FHA) ein erstes Treffen des FHA-Ausschusses mit seinem britischen Amtskollegen abhalten.Beide Seiten werden über Pläne für Verhandlungen über eine Verbesserung des FHA diskutieren und nach Möglichkeiten der bilateralen Zusammenarbeit in Bezug auf neue Handelsthemen wie Lieferketten, Digitales und Klimaneutralität suchen.Im Anschluss wird Yeo am Mittwoch und Donnerstag Genf besuchen. Dort wird er mit Vertretern internationaler Organisationen wie der Welthandelsorganisation (WHO), der Internationalen Organisation für Normung (ISO), der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) sowie des Internationalen Handelszentrums (ITC) über die Wiederherstellung der multilateralen Handelsordnung und Kooperationsmöglichkeiten bei der internationalen Normung beraten.