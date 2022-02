Olympia 2022: Südkorea will heute erste Goldmedaille gewinnen

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking geht die südkoreanische Mannschaft heute auf die Jagd nach ihrer ersten Goldmedaille.Im Shorttrack starten Athleten aus Südkorea im Viertelfinale über 500 Meter der Damen und 1.000 Meter der Herren. Bei den Frauen konnte nur Choi Min-jeong das Viertelfinale erreichen, während in der Herrenkonkurrenz Hwang Dae-heon, Lee June-seo und Park Jang-hyuk starten werden.Im Rennrodel-Einsitzer der Frauen wird Aileen Frisch, eine vor den Olympischen Spielen in PyeongChang in Südkorea eingebürgerte Deutsche, den 1. und 2. Lauf absolvieren.Im Biathlon starten im Einzel der Frauen über 15 Kilometer Kim Seon-su und Jekaterina Awwakumowa, die ebenfalls vor den Spielen in PyengChang die südkoreanische Staatsangehörigkeit erhalten hatte.