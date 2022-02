Präsident Moon: Omikron letzte Herausforderung vor Rückkehr zur Normalität

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die aktuelle Ausbreitung der Corona-Variante Omikron als letzte Herausforderung auf dem Weg zur Rückkehr zur Normalität bezeichnet.Sollten die Bürger der Regierung vertrauen und ihre Kräfte bündeln, könnte die Rückkehr in den Alltag noch schneller gelingen, sagte er am Montag zum Auftakt einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19. Es ist das erste Mal seit dem 25. Juli letzten Jahres, dass Moon eine Sitzung des Organs leitete.Von jetzt an stehe das Land vor einer echten Prüfung hinsichtlich des Vorgehens gegen Omikron. Sollten kritische Covid-19-Fälle und die Letalität auf einem stabilen Niveau bleiben, könne die Krise überwunden werden, sagte der Staatschef. Er forderte, die Kräfte auf die Verwaltung der Hochrisikogruppe und die Vorbeugung von kritischen Verläufen sowie Todesfällen zu konzentrieren.Moon betonte auch, dass eine freiwillige Beteiligung und Kooperation der Bürger dringend erforderlich seien. Er rief die Bürger auf, als Akteure bei der Seucheneindämmung eine größere Rolle zu spielen.