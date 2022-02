Außenminister Südkoreas, der USA und Japans kommen Samstag zu Gespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans kommen am 12. Februar in Hawaii zusammen, um über Maßnahmen gegen Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramme zu diskutieren.Das US-Außenministerium teilte mit, dass der südkoreanische Außenminister Chung Eui-yong, US-Außenminister Antony Blinken und der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi bei einem Treffen Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtern würden, um gegen die nordkoreanischen Nuklear- und Raketenprogramme vorzugehen.Das südkoreanische Außenministerium gab bekannt, dass sich die drei Länder über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse austauschen würden.Es wird das erste Präsenztreffen hochrangiger Regierungsbeamter Südkoreas, der USA und Japans nach Nordkoreas wiederholten Raketenstarts seit Jahresbeginn sein.Nordkorea startete auch Hyperschallraketen und eine ballistische Mittelstreckenrakete und sorgte damit für eine Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Zudem deutete das Land an, dass es das Moratorium für Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen beenden könnte. Daher wird erwartet, dass die drei Länder über Gegenmaßnahmen diskutieren werden.Für das Treffen wurden offenbar auch eventuelle weitere Handlungen Nordkoreas berücksichtigt, die anlässlich des Geburtstags des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il am 16. Februar und des gemeinsamen Militärmanövers Südkoreas und der USA im März und April an Schärfe gewinnen könnten.Am Rande des trilateralen Treffens ist ein bilaterales Gespräch zwischen den Außenministern Südkoreas und der USA geplant. Falls auch ein bilaterales Treffen zwischen Südkorea und Japan zustande käme, wäre dies das erste Außenministertreffen beider Länder seit dem Amtsantritt des japanischen Premierministers Kishida.Hohe Verteidigungsbeamte der drei Länder sprachen unterdessen am Freitag telefonisch über Maßnahmen gegen Nordkoreas Raketenstarts. Der UN-Sicherheitsrat diskutierte in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen über Maßnahmen gegen den jüngsten Start einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea.Südkorea, die USA und Japan sowie die internationale Gemeinschaft scheinen während der Zeit der Olympischen Spiele in Peking, in der Nordkorea voraussichtlich auf scharfe militärische Provokationen verzichten wird, noch entschlossener Kooperationsmaßnahmen anzustreben.