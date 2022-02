Seoul behält in Bezug auf Nordkoreas Parlamentssitzung alle Möglichkeiten im Blick

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium will in Bezug auf eine ursprünglich für den gestrigen Sonntag vorgesehene Sitzung der Obersten Volksversammlung Nordkoreas alle Möglichkeiten im Blick behalten und die Entwicklungen beobachten.Entsprechendes sagte die Ministeriumssprecherin Lee Jong-joo am Montag vor der Presse. Hintergrund ist, dass Nordkorea bis dahin nicht bekannt machte, ob die Parlamentssitzung stattgefunden hatte.Es gebe Fälle, in denen die Sitzung der Obersten Volksversammlung vertagt worden sei. Nordkorea habe manchmal auch erst am letzten Tag über eine Sitzung berichtet, wenn diese länger als einen Tag gedauert habe, sagte sie.Es gilt als möglich, dass die Sitzung wie angekündigt am Sonntag eröffnet wurde und am Montag fortgesetzt wird. In diesem Fall könnten Nordkoreas Medien erst nach deren Abschluss darüber berichten.