IAEA-Team überprüft nächste Woche in Japan Entsorgungsplan für AKW-Kühlwasser

Photo : YONHAP News

Ein Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wird nächste Woche Japan besuchen, um das Vorhaben für die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer auf seine Sicherheit hin zu überprüfen.Das teilte japanische Ministerium für Wirtschaft und Industrie mit.Die japanische Regierung und die IAEA hatten ursprünglich vereinbart, Mitte Dezember letzten Jahres eine Untersuchung vor Ort durchzuführen. Der Termin wurde jedoch aufgrund der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron verschoben.Während seines Aufenthalts vom 14. bis 18. Februar wird das Team aus IAEA-Vertretern und internationalen Experten das havarierte Atomkraftwerk besichtigen und den Zustand des abzulassenden Wassers, die Sicherheit des Entsorgungsverfahrens und mögliche Folgen für die Umwelt gemäß den Sicherheitsstandards der IAEA unter die Lupe nehmen.Ein Zwischenbericht mit den Ergebnissen der Überprüfung wird voraussichtlich binnen Jahresfrist vorgelegt.Die japanische Regierung hatte im April letzten Jahres beschlossen, das kontaminierte Wasser aus dem Atomkraftwerk, in dem es im Zuge des Erdbebens im März 2011 in Ostjapan zu einer Kernschmelze gekommen war, ab Frühling 2023 in den Pazifik abzulassen. Angesichts des Protests Südkoreas und Chinas wurde beschlossen, dass die IAEA das Verfahren unter die Lupe nehmen wird. Die stellvertretende Generaldirektorin der Organisation, Lydie Evrard, machte bei ihrem Japan-Besuch im letzten September die Beteiligung Südkoreas und Chinas an der Sicherheitsprüfung bekannt.