Pflegeheim-Bewohner sollen offenbar zweite Booster-Impfung bekommen

Photo : YONHAP News

Für Pflegeheim-Bewohner in Südkorea ist offenbar eine zweite Booster-Impfung geplant.Die Regierung unternehme angesichts der schnellen Omikron-Ausbreitung Schritte in Richtung einer vierten Impfung für Bewohner und Pflegekräfte in entsprechenden Einrichtungen, teilte die für den Seuchenschutz zuständige Behörde KDCA am Montag mit.Für das neue Impfprogramm solle der Impfstoff des US-Unternehmens Novavax zum Einsatz kommen.Im Januar habe es landesweit 66 Infektionscluster in Pflegeeinrichtungen gegeben. Dabei seien insgesamt 2.490 Ansteckungen erfasst worden. In der ersten Februar-Woche seien es 121 Fälle im Zusammenhang mit sieben Infektionsclustern gewesen.Die Gesundheitsbehörden rechnen mit einem Anstieg der Infektionszahlen bei den über 60-Jährigen ab März, wenn die Schutzwirkung des ersten Boosters schwächer werde.Der Anteil der Omikron-Variante lag nach Behördenangaben letzte Woche bei 92 Prozent, nach einem Anteil von 80 Prozent in der Woche davor. Die Reproduktionszahl, die Zahl der Menschen, die ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, sei in dem Zeitraum von 1,58 auf 1,6 gestiegen.