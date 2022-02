Südkorea will wegen Kampfrichter-Entscheidungen im Shorttrack Beschwerde einlegen

Photo : YONHAP News

Südkorea will wegen Kampfrichter-Entscheidungen im Shorttrack der Olympischen Winterspiele in Peking Beschwerde einlegen.Die entsprechende Absicht machte Koreas Sport- und Olympia-Komitee (KSOC) am Montag bekannt. Delegationschef Yoon Jong-geun wolle am Dienstagmorgen im Medienzentrum eine Pressekonferenz geben und eine Beschwerde beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ankündigen, teilte das Komitee mit.Hintergrund ist die Disqualifizierung von Hwang Dae-heon und Lee June-seo im Halbfinale des 1.000-Meter-Laufs der Herren.Weltrekordhalter Hwang war als erster über die Ziellinie gelaufen, wegen eines unerlaubten späten Überholmanövers mit Körperkontakt aber disqualifiziert worden. Lee hatte sein Halbfinale als Zweiter beendet, war dann aber wegen eines Spurwechsels, bei dem er einen ungarischen Konkurrenten behindert habe, disqualifiziert worden.KSCO begründete die geplante Einschaltung des Sportgerichtshofs damit, dass die Fairness-Frage offiziell thematisiert werden solle, damit es in Zukunft keine unfairen Entscheidungen bei internationalen Wettkämpfen mehr geben werde.