Moon und von der Leyen tauschen sich telefonisch über Ukraine-Krise aus

Präsident Moon Jae-in und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, haben sich telefonisch über die Ukraine-Krise und die Energieversorgung ausgetauscht.Die Sprecherin des Präsidialamts, Park Kyung-mee, teilte mit, dass Moon und von der Leyen am Montag ein 20-minütiges Telefongespräch geführt hätten.Von der Leyen habe in Bezug auf die Lage in der Ukraine die Bemühungen auf EU-Ebene um eine friedliche Lösung und die Stabilisierung der Energienachfrage und des -angebots erläutert. Moon habe die Hoffnung geäußert, dass durch eine diplomatische Lösung Frieden und Stabilität in der Ukraine wiederhergestellt würden, hieß es.Nach weiteren Angaben habe Moon über die jüngste Situation auf der koreanischen Halbinsel und die Nordkorea-Politik der südkoreanischen Regierung informiert. Er habe um die ständige Unterstützung der EU für die vollständige Denuklearisierung und die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel gebeten. Von der Leyen habe die unveränderte Bereitschaft der EU zur Unterstützung dieses Prozesses bekräftigt.