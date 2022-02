FHA-Ausschuss Südkoreas und Großbritanniens tagt erstmals

Photo : YONHAP News

Südkorea und Großbritannien haben die erste Sitzung ihres Handelsausschusses im Rahmen des bilateralen Freihandelsabkommens (FHA) abgehalten.Beim Treffen am Montag in London kamen der südkoreanische Handelsminister Yeo Han-koo und die britische Ministerin für internationalen Handel, Anne-Marie Trevelyan, zusammen.Bei der Sitzung anlässlich des ersten Jubiläums des Inkrafttretens ihres Freihandelspaktes nahmen beide Seiten die bisherige Umsetzung des Paktes unter die Lupe.Sie einigten sich, die Aufnahme von Verhandlungen über eine mögliche Verbesserung des Abkommens binnen Jahresfrist anzustreben. Vereinbart wurde auch, ein Beratungsgremium auf Direktorenebene einzurichten, um über diese Angelegenheit zu diskutieren.Beide Seiten unterzeichneten zudem eine Absichtserklärung für die Kooperation bei Lieferketten für wichtige Produkte.Das koreanisch-britische Freihandelsabkommen trat am 1. Januar letzten Jahres in Kraft. Seitdem wuchs der Handel zwischen beiden Staaten im Vorjahresvergleich um 32,6 Prozent, die Investitionen steigen kontinuierlich. Die südkoreanischen Ausfuhren nach Großbritannien legten letztes Jahr gegenüber dem Vorjahr um 33,3 Prozent auf sechs Milliarden Dollar zu.