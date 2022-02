Umfragen zu Präsidentschaftskandidaten: Lee und Yoon liegen Kopf an Kopf

Photo : YONHAP News

Laut mehreren neuesten Umfragen liegen die Präsidentschaftskandidaten der Regierungspartei und der größten Oppositionspartei Kopf an Kopf.Bei fünf von sechs Umfragen, deren Ergebnisse am Montag veröffentlicht wurden, lag die Differenz zwischen Lee Jae-myung von der Minjoo-Partei Koreas und Yoon Suk Yeol von der Partei Macht des Volks innerhalb der Fehlerspanne. Bei allen fünf Umfragen betrug die Fehlerquote plus/minus 3,1 Prozentpunkte bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.Bei einer Umfrage, die das Korea Society Opinion Institute im Auftrag von TBS durchführte, unterstützten 44,6 Prozent der Befragten Yoon, 38,4 Prozent Lee. Ihre Differenz erreichte 6,2 Prozentpunkte und lag innerhalb der Fehlerspanne.Nach einer anderen Umfrage durch Embrain Public im Auftrag von News 1 erhielt Yoon 36,6 Prozent Zustimmung, während Lee auf 35,7 Prozent kam. Der Abstand betrug lediglich 0,9 Prozentpunkte und lag innerhalb der Fehlerspanne.Eine Umfrage durch Global Research im Auftrag von JTBC ergab, dass Yoon mit einem Vorsprung von 5,8 Prozentpunkten vor Lee lag. Yoon bekam 39,9 Prozent Zustimmung, Lee 34,1 Prozent.Bei einer Umfrage durch Korea Research International im Auftrag von MBC äußerten 37,1 Prozent der Befragten Unterstützung für Yoon, während 35,3 Prozent Lee ihre Stimme geben würden. Ihre Differenz lag mit 1,8 Prozentpunkten innerhalb des Fehlerbereichs.Yoon kam bei einer Umfrage durch Next Research im Auftrag von SBS auf 35 Prozent, Lee auf 30,6 Prozent. Der Unterschied lag mit 4,4 Prozentpunkten ebenfalls innerhalb der Fehlerspanne.Lediglich bei einer Umfrage durch Realmeter im Auftrag von OhmyNews lag die Differenz außerhalb der Fehlerspanne, die plus/minus 2,5 Prozentpunkte bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent betrug. Yoon erreichte 43,4 Prozent und lag mit einem Vorsprung von 5,3 Prozentpunkten vor Lee, der auf 38,1 Prozent kam.