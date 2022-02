Nordkoreas Oberste Volksversammlung hält zweitägige Sitzung ab – Kim Jong-un nicht anwesend

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Parlament hat eine zweitägige Sitzung abgehalten, ohne dass Machthaber Kim Jong-un daran teilnahm.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass die sechste Sitzung der 14. Obersten Volksversammlung am Sonntag und Montag in der Kongresshalle Mansudae in Pjöngjang stattgefunden habe.Machthaber Kim Jong-un hatte auf früheren Sitzungen jeweils in einer Rede an das Ausland gerichtete Botschaften ausgesandt. Diesmal blieb Kim der Versammlung jedoch fern und ließ auch keine Botschaft verkünden.Bei der Sitzung sei laut dem Bericht eine Bilanzierung zum letztjährigen Staatshaushalt vorgenommen worden, zudem sei das diesjährige Budget aufgestellt worden. Finanzminister Ko Jong-bom berichtete über den Haushaltsplan, der eine Erhöhung der Ausgaben um 1,1 Prozent gegenüber letztem Jahr und eine Budgetaufstockung um zwei Prozent im Wirtschaftsbereich vorsieht.Nordkorea hatte vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie das Budget auf dem Gebiet Wirtschaftsaufbau jedes Jahr um 4,9 bis 6,2 Prozent angehoben. Letztes Jahr wurde das Budget jedoch nur um 0,6 Prozent erhöht.Für das Vorgehen gegen Covid-19 sind 33,3 Prozent mehr Finanzmittel als letztes Jahr vorgesehen. Die Verteidigungsausgaben machen 15,9 Prozent des gesamten Budgets aus und liegen damit auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr.