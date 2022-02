Covid-19: Omikron-Anteil in Südkorea steigt auf 92,1 Prozent

Photo : YONHAP News

Inmitten der rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron hat ihr Anteil am Corona-Infektionsgeschehen in Südkorea in der ersten Februarwoche 90 Prozent übertroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass sich der Omikron-Anteil im Zeitraum vom 30. Januar bis 5. Februar auf 92,1 Prozent belaufen habe. Der Anteil habe von 80 Prozent in der vorherigen Woche um 12,1 Prozentpunkte zugenommen.Demnach erreichte der wöchentliche Risikograd von Covid-19, den die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden auch unter Berücksichtigung des Omikron-Anteils bewerten, landesweit die Stufe „hoch“. Der Risikograd wird in fünf Stufen eingeteilt: „sehr niedrig“, „niedrig“, „mittelmäßig“, „hoch“ und „sehr hoch“.Die Reproduktionszahl stieg von 0,92 in der zweiten Januarwoche kontinuierlich auf 1,18, 1,58 und 1,60 an.Der Anteil der positiven Tests an den Testungen erhöhte sich ebenfalls jede Woche, und zwar von 2,19 Prozent in der zweiten Januarwoche auf 2,88, 4,84 und 9,53 Prozent.