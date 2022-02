Denkfabrik CSIS: Offenbar nordkoreanischer Stützpunkt für Interkontinentalraketen in Hoejung-ni

Photo : YONHAP News

Laut einem Bericht einer US-amerikanischen Denkfabrik unterhält Nordkorea nahe der Grenze zu China einen möglichen Stützpunkt für Interkontinentalraketen.Das schrieben Victor Cha und Joseph Bermudez in einem am Montag veröffentlichten Bericht für das Projekt “Beyond Parallel” des Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington.Demnach gebe es auf Satellitenbildern des Stützpunkts in Hoejung-ni in der Provinz Jagang Hinweise auf eine wahrscheinliche Nutzung als Standort für Interkontinentalraketen (ICBM). Dieser befinde sich 25 Kilometer vor der chinesischen Grenze und 280 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Pjöngjang.Unter Berufung auf informierte Kreise schreiben die Experten, dass auf dem Stützpunkt wahrscheinlich ein ICBM-Regiment stationiert werde. Bis Januar habe es dafür aber keine Anzeichen gegeben, hieß es in dem Bericht weiter.Sollten Interkontinentalraketen in nächster Zeit nicht einsatzbereit sein, werde es dort voraussichtlich ballistische Mittelstreckenraketen (IRBM) geben, hieß es unter Verweis auf den jüngsten Start einer solchen Rakete von dieser Provinz aus.