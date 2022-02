Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt vierten Tag in Folge über 30.000

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den vierten Tag in Folge mehr als 30.000 neue Covid-19-Fälle erfasst worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht 36.719 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Es habe 36.619 lokal übertragene Infektionen und 100 eingeschleppte Fälle gegeben.Die Zahl der kritisch kranken Patienten sank um zwei auf 268.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 36 auf 6.922. Die Letalitätsrate in Südkorea beträgt 0,66 Prozent.Mit Stand 0 Uhr am Dienstag sind 87,1 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Die Quote der doppelt Geimpften liegt bei 86 Prozent, die der dreifach Geimpften bei 55,4 Prozent.159.169 Infizierte kurieren sich zu Hause aus.