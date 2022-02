Zweite Fernsehdebatte führender Präsidentschaftskandidaten findet am Freitag statt

Photo : YONHAP News

Die zweite Fernsehdebatte der vier führenden Präsidentschaftskandidaten, Lee Jae-myung, Yoon Suk Yeol, Sim Sang-jung und Ahn Cheol-soo, findet am Freitag statt.Der Koreanische Journalistenverband beschloss, gemeinsam mit sechs Kabelfernsehsendern ab 20 Uhr am Freitag zwei Stunden lang die Debatte zu veranstalten.Der Moderator soll auf Empfehlung des Journalistenverbandes und mit der Zustimmung aller vier Parteien, aus denen die Kandidaten stammen, festgelegt werden.Die Organisation wollte ursprünglich gemeinsam mit dem Sender JTBC am Dienstag eine Fernsehdebatte ausrichten. Die Partei Macht des Volks forderte jedoch, dass weitere Kabelfernsehsender die Debatte mitveranstalten sollten, und auch eine Terminänderung. Auch aufgrund von Differenzen über die Auswahl des Moderators kam es zur Verschiebung.Die erste Fernsehdebatte der vier Kandidaten hatte am 3. Februar stattgefunden und war von den drei terrestrischen Sendern übertragen worden.Getrennt davon plant die Nationale Wahlkommission nach dem Beginn der offiziellen Wahlkampfperiode insgesamt drei Fernsehdebatten jeweils am 21. und 25. Februar sowie 2. März.