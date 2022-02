Olympische Spiele 2022: Snowboarder Lee Sang-ho will zweite olympische Medaille gewinnen

Photo : KBS News

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking geht der Snowboarder Lee Sang-ho heute auf die Jagd nach der ersten Medaille für Südkorea.Die Snowboard-Hoffnung startet im Parallel-Riesenslalom der Männer, der in Zhangjiakou stattfindet.Lee hatte bei den Winterspielen 2018 in PyeongChang in dieser Disziplin die Silbermedaille gewonnen und zählt zu den größten Sieganwärtern.Der 26-Jährige hat in der laufenden Saison vier Medaillen bei sieben Weltcup-Turnieren geholt und ist Weltcup-Führender.Im Eisschnelllauf startet Kim Min-seok, der bei den Spielen in PyeongChang Bronze holte, über 1.500 Meter der Herren.