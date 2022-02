Nordkoreanische Flüchtlinge in Südkorea verdienen unterdurchschnittlich

Photo : KBS News

Nordkoreanische Flüchtlinge in Südkorea haben letztes Jahr durchschnittlich 2,277 Millionen Won (1.902 Dollar) im Monat verdient.Ihr Durchschnittslohn beträgt damit 457.000 Won (382 Dollar) weniger als der Durchschnittslohn aller Bürger.Entsprechende Umfrageergebnisse zur Situation nordkoreanischer Flüchtlinge 2021 veröffentlichte die Korea Hana Foundation am Dienstag. Die Organisation ist dem Vereinigungsministerium unterstellt und kümmert sich um die Unterstützung für nordkoreanische Flüchtlinge.Zwar verdienen die Flüchtlinge aus Nordkorea unterdurchschnittlich. Der Rückstand verringerte sich jedoch, nachdem er 2019 599.000 Won betragen hatte und im Jahr 2020 520.000 Won.Die Erwerbsbeteiligung der nordkoreanischen Flüchtlinge nahm unterdessen leicht von 60,1 Prozent im Jahr 2020 auf 61,3 Prozent zu. Die Quote blieb jedoch hinter dem Niveau von 2019 (62,1 Prozent) und 2018 (64,8 Prozent), der Zeit vor dem Corona-Ausbruch, zurück.Die Beschäftigungsquote in dieser Gruppe verbesserte sich von 54,4 Prozent im Jahr 2020 auf 56,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank von 9,4 Prozent auf 7,5 Prozent.16,1 Prozent der Befragten antworteten, dass sie Diskriminierung oder Geringschätzung erfahren hätten, weil sie nordkoreanische Flüchtlinge seien. Der entsprechende Anteil fiel damit auf den bisher tiefsten Stand.