Neue Regeln für Versorgung von Corona-Patienten zu Hause ab Donnerstag

Photo : YONHAP News

Angesichts des noch schneller als erwarteten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen hat die Regierung Änderungen am Gesundheitssystem vorgenommen.Die neuen Regeln zur Überwachung der Corona-Patienten, die sich zu Hause auskurieren, gelten ab Donnerstag landesweit.Demnach wird bei Patienten über 60 und anderen von einer intensiven Kontrolle betroffenen Personen, denen Anti-Corona-Pillen verschrieben worden sind, wie bisher zweimal am Tag der Gesundheitszustand kontrolliert. Sie erhalten außerdem sogenannte Pflege-Kits für daheim.Alle anderen Infizierten müssen sich selbst bei einer Praxis oder Klinik melden, wenn schwerere Symptome auftreten. Sie erhalten zudem kein Pflege-Kit.Wenn Angehörige eines Infizierten vollständig geimpft sind, müssen sie sich nicht in häusliche Quarantäne begeben.Unterdessen gab das Bildungsministerium die Entscheidung bekannt, dass die Schulen im neuen Schuljahr grundsätzlich im Regelbetrieb weitermachen. Die Schulleitung habe aber größeren Ermessensspielraum und könne je nach der konkreten Situation an der Schule auch Distanz- und Wechselunterricht beschließen.Ham Young-ki vom Bildungsministerium sagte, es werde keine landesweit einheitliche Vorgabe geben. Jede Schule werde auf der Grundlage des Infektionsgeschehens an der Schule über die Unterrichtsform entscheiden, oder ob einzelne Schüler vorübergehend nicht am Unterricht teilnehmen dürften.Darüber hinaus wird das System zur Seucheneindämmung an den Schulen geändert. Sollte es zu einer Infektion kommen, obliegt die Kontaktnachverfolgung der Schule selbst. Diese muss Kontaktpersonen ermitteln und ihnen einen Corona-Test empfehlen.Symptomlose Kontaktpersonen dürfen in den Unterricht kommen, wenn ein Antigen-Schnelltest negativ ausfiel. Sie werden dreimal binnen einer Woche getestet.Das Bildungsministerium beschloss, sich zunächst 6,5 Millionen Antigen-Schnelltestkits zu sichern und auch mobile PCR-Teststationen einzurichten.