Südkorea strebt wegen umstrittener Disqualifikationen im Shorttrack Treffen mit IOC-Chef und CAS-Anrufung an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Olympia-Mannschaft hat wegen der umstrittenen Kampfrichter-Entscheidungen im Shorttrack der Olympischen Winterspiele in Peking vom Dienstag eine Pressekonferenz gegeben.Delegationschef Yoon Hong-geun und weitere Vertreter teilten auf der Pressekonferenz am Dienstag im Medienzentrum die Absicht mit, unter Aufbietung aller möglichen Mittel beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) eine Klage gegen aus ihrer Sicht parteiische Entscheidungen einzureichen.Hintergrund ist die Disqualifizierung von Hwang Dae-heon und Lee June-seo im Halbfinale des 1.000-Meter-Laufs der Herren. Beide hatten als Erster und Zweiter das Rennen beendet und wurden aus Gründen disqualifiziert, die im südkoreanischen Team als zweifelhaft gelten.Yoon betonte, dass im Sport Fair Play gewährleistet werden müsse. Er sei davon überzeugt, dass sich nicht nur die drei Kampfrichter, sondern alle Menschen in der Welt, die sich den gestrigen Wettkampf angesehen hätten, ein eigenes Urteil gebildet hätten.Er teilte mit, dass man gleich nach dem Lauf vor Ort stark protestiert habe. Man habe der Internationalen Eislaufunion (ISU) und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) Protestschreiben geschickt.Nach weiteren Angaben habe man über die südkoreanischen IOC-Mitglieder Lee Kee-heung, Chef des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees, und Ryu Seung-min um ein Treffen mit dem IOC-Chef Thomas Bach gebeten.Kurz nach dem Lauf am Montag hatte das südkoreanische Team offiziell gegen die Kampfrichter-Entscheidungen protestiert. Die ISU teilte jedoch am Dienstagvormittag die Position mit, dass sie den Protest nicht akzeptieren könne.