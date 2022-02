Korean Air führt biometrisches Boarding ein

Photo : YONHAP News

Wer mit Korean Air fliegt, kann von nun an ohne Boardingkarte und lediglich nach dem Scannen der Handfläche einen Inlandsflug antreten.Korean Air gab bekannt, dass es ab dem heutigen Dienstag als erste koreanische Fluggesellschaft den entsprechenden Dienst für Inlandsflüge am Flughafen Gimpo anbiete. Mit dem „Bio Self-boarding Service“ könnten Passagiere lediglich aufgrund der biometrischen Daten mittels Adern der Innenhand in die Maschine einsteigen.Die Adern der Handinnenfläche zählen so wie die Fingerabdrücke zu den biometrischen Daten einer Person und werden als Identifizierungsmittel der nächsten Generation genutzt.Jeder Südkoreaner ab sieben Jahre kann diesen Dienst in Anspruch nehmen. Die Daten müssen vorher einmalig am Flughafen Gimpo eingescannt und registriert werden.