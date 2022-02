Börse in Seoul schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Dienstag nahezu unverändert geschlossen.Der Kospi rückte um 0,05 Prozent auf 2.746,47 Zähler vor.Wachsende Spannungen zwischen den USA und China hätten die Stimmung an der Börse eingetrübt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Hintergrund seien strengere Exportkontrollen der USA gegenüber China.Die USA-China-Frage habe neben steigenden Renditen von US-Staatsanleihen auf der Stimmung gelastet und die Nachfrage nach riskanten Anlagen geschwächt, wurde Park Gwang-nam von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.