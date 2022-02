Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking hat Kim Min-seok im Eisschnelllauf der Männer über 1.500 Meter die Bronzemedaille gewonnen.Im Finale am Dienstag im Hauptstadt-Hallenstadion gewann Kim die erste Medaille für Südkorea bei den Spielen in Peking mit einer Zeit von 1:44.24 Minuten.Kim hatte bereits bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang Bronze in dieser Disziplin geholt.Gold ging an den Niederländer Kjeld Nuis (1:43.21) und Silber an Landsmann Thomas Krol (1:43.55).