Südkoreas Außenministerium übermittelte China Bedenken wegen Hanbok bei Olympia-Eröffnungsfeier

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerium hat China offiziell seine Bedenken über das Zeigen der traditionellen Tracht Hanbok bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking übermittelt.Ministeriumssprecher Choi Young-sam wies am Dienstag auf einer Pressekonferenz Kritik zurück, dass sich die Regierung in der Angelegenheit passiv verhalte.Über die Kontroverse werde auf verschiedenen Kanälen diskutiert. Das Ministerium habe immer wieder den Standpunkt dargelegt, dass China die einzigartige Kultur jedes Landes respektieren und ein besseres Verständnis der kulturellen Vielfalt entwickeln müsse.China sei sich der öffentlich Meinung in Korea wohl bewusst und habe zugesichert, dass die Geschehnisse bei der Eröffnungszeremonie mit den Ursprüngen von Hanbok nichts zu tun hätten.Korea habe keinen Grund zur Sorge, habe es aus Peking geheißen. Die Tatsache, dass Hanbok ein Teil von Koreas traditioneller Kultur sei, bleibe unverändert.Bei der Eröffnungszeremonie war eine Frau in Hanbok zu sehen, die in einer Gruppe von Vertretern der ethnischen Minderheiten in China ins Stadion einmarschiert war.