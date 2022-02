Photo : YONHAP News

Hyundai Motor will mit Elektroautos in den japanischen Markt zurückkehren.Das kündigte Unternehmenspräsident Chang Jae-hoon am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Tokio an.Hyundai hatte sich vor 12 Jahren aus dem japanischen Markt zurückgezogen und will dort mit den Modellen Ioniq 5 und Nexo wieder präsent sein.Bestellungen japanischer Kunden könnten ab Mai entgegengenommen werden.Der Konzernchef erläuterte, dass sich Hyundai Motor auf die Popularisierung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen konzentriert habe, nachdem es 2013 erstmals in der Welt ein Wasserstoffauto in Serie produzieren konnte. Hyundai Motor wolle in Japan mit Wasserstoff- und Elektroautos zum Erreichen des Ziels von null Emissionen beitragen.Der Vertrieb solle ausschließlich online stattfinden.Südkoreas führender Autokonzern war erstmals 2001 in den japanischen Markt eingestiegen, hatte sich wegen schwacher Verkaufszahlen aber 2009 faktisch aus dem Nachbarland zurückgezogen.