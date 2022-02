Singapur gibt grünes Licht für Zusammenschluss von Korean Air und Asiana

Photo : YONHAP News

Singapur hat grünes Licht für den Zusammenschluss der südkoreanischen Fluggesellschaften Korean Air und Asiana Airlines gegeben.Das teilte Korean Air Lines Co. am Mittwoch mit. Demnach habe die singapurische Aufsichtsbehörde ihre Zustimmung nicht an Bedingungen geknüpft.Bei der Übernahme von Asiana durch Korean Air könnte es daher nun rasch Fortschritte geben.Im Januar 2021 hatte Korean Air 14 Aufsichtsbehörden seine Dokumente für die Übernahme des nationalen Konkurrenten Asiana eingereicht.Mit Stand Mittwoch hatten sieben Länder dem Vorhaben zugestimmt. Neben Singapur sind dies auch Vietnam, Thailand, die Türkei, Taiwan, Malaysia und die Philippinen. In Südkorea, China, Japan, Großbritannien, Australien, der Europäischen Union und den USA steht die Entscheidung noch aus.Korean Air steht mit seiner Flotte an 18. Stelle der Welt und will mit der Übernahme eines Anteils von 63,9 Prozent größter Anteilseigner werden.